Pezzella, ecco quante gare salta

L'infortunio di capitan German Pezzella preoccupa la Fiorentina, che dovrà fare a meno del suo giocatore per circa 6 settimane. Questo il parere del dottor Mauro Cardini del reparto ortopedico del CTO dell’ospedale di Careggi di Firenze ai microfoni di Radio Bruno Toscana: "Una lesione di II grado può essere di tipo 2A o 2B caratterizzata da una lacerazione del legamento ma senza presentare una rottura vera e propria. Il trattamento di solito prevede un’iniziale immobilizzazione dell’arto per poi passare ad un graduale ritorno all’attività fisica con specifici esercizi di recupero e potenziamento. I tempi di recupero in genere son di 6 settimane. Parliamo comunque di atleti con un tono muscolare ipertrofico e quindi è possibile che le sei settimane di stop si possano ridurre. Pezzella potrà giocare quando non sentirà più dolore nel correre, calciare o saltare".

L'argentino dovrebbe saltare le partite contro Spal, Inter, Atalanta (Coppa Italia), Atalanta, Lazio e Cagliari.

SPORTAL.IT | 12-02-2019 08:20