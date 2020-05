Pezzella non vede l'ora di tornare in campo

German Pezzella non vede l'ora di fare ritorno in campo. Il capitano della Fiorentina lo ha affermato senza giri di parole in un'intervista concessa a 'Tuttosport', raccontando anche le sensazioni provate tornando ad allenarsi al centro sportivo viola.

"Una grandissima emozione, fantastico anche rivedere i compagni – ha evidenziato il difensore -. Pensare che stiamo via via tornando alla normalità è davvero bello. Per me poi la sensazione di entrare al centro sportivo e girare per Firenze è stata spettacolare".

Ora l'obiettivo è la primissima partita dopo lo stop: "Sarà un bellissimo momento, ma preferisco sognare il momento in cui torneremo in campo con lo stadio pieno", ha spiegato Pezzella.

SPORTAL.IT | 23-05-2020 11:17