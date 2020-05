Pezzella si infuria: "Non sono positivo"

"Le notizie che circolano su di me sono false, per fortuna il test non è risultato positivo. Si prega di fare attenzione con queste cose". Lo ha scritto sul suo profilo Twitter il difensore viola German Pezzella, smentendo le indiscrezioni che lo vedrebbero nuovamente positivo al coronavirus.

Come fatto sapere dal club gigliato i tre nuovi calciatori risultati oggi positivi al Covid-19 non sono gli stessi che furono contagiati un mese fa, ovvero Pezzella, Patrick Cutrone e Dusan Vlahovic.

SPORTAL.IT | 07-05-2020 22:43