PGA Championship, si ragiona sulle porte chiuse

Sarebbe dovuto iniziare giovedì e concludersi domenica, ma l'emergenza Coronavirus ha stravolto il calendario del golf mondiale: il PGA Championship si giocherà dal 6 al 9 agosto a San Francisco (California), dove i campi da golf sono stati riaperti solo da pochi giorni.

"La sicurezza di tutti è senza ombra di dubbio l'aspetto più importante. Per quel che riguarda l'evento, se si giocherà a porte chiuse o no, ancora non è possibile saperlo. Dipenderà dall'evolversi della pandemia" ha sottolineato Kerry Haigh, Chief Championship Officer della PGA of America.

SPORTAL.IT | 13-05-2020 13:42