Philippe Senderos dice basta

Due mesi prima di compiere 35 anni, Philippe Senderos ha annunciato l’addio al calcio giocato.

Il difensore svizzero ha utilizzato il proprio profilo Instagram per comunicare la decisione: "Questo weekend ho giocato la mia ultima gara da professionista. Non potrei essere più grato per le benedizioni e le opportunità che ho avuto negli anni".

In questa stagione Senderos ha militato nel Chiasso, formazione della seconda divisione del calcio svizzero.

Le stagioni migliori della propria carriera Senderos le ha trascorse all’Arsenal, tra il 2003 e il 2008, prima di una fugace esperienza di una stagione al Milan, nel 2008-2009. Quindi, la parabola discendente tra Fulham, Everton, Valencia, Aston Villa, Grasshoppers e Rangers e un’esperienza negli Stati Uniti con gli Houston Dynamo.

SPORTAL.IT | 16-12-2019 20:23