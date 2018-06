Philippe Troussier demolisce il Giappone

Philippe Troussier, ex commissario tecnico del Giappone, non dà alcuna possibilità ai nipponici che parteciperanno al campionato del mondo in Russia.

"La Colombia e il Senegal hanno quattro o cinque giocatori in grado di fare la differenza, non penso ci sarebbero chances neanche con Josè Mourinho o Arsene Wenger al timone" ha raccontato il francese, che si è detto anche sorpreso per l'avvicendamento in panchina tra Vahid Halilhodzic, a cui va il merito di avere portato i 'Samurai Blu' alla qualificazione, e Akira Nishino.

Nel girone del Giappone c'è anche la Polonia, che sarà la sua ultima avversaria prima degli eventuali ottavi di finale.

SPORTAL.IT | 11-06-2018 15:45