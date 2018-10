Piacenza e Pordenone in festa, male il Monza

Steccano molte big nel mercoledì sera della serie C.

Nel girone A la Carrarese è caduta a Piacenza nello scontro di vertice, mentre il Novara ha raccolto una nuova delusione facendosi sorprendere in casa dalla Pro Patria. Solo pari casalingo per il Siena con il Cuneo, bene il Pisa con la Pro Piacenza.

Nel Girone B il Rimini ha perso sul campo della FeralpiSalò e il Ravenna ha pareggiato su quello della Giana Erminio. Vittorie per Ternana e Sambenedettese, oltre che per il lanciatissimo Pordenone.

Male infine il nuovo Monza targato Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: i brianzoli sono stati sconfitti per 3-0 da una nobile decaduta come il Lanerossi Vicenza e ora vedono una classifica sempre più in salita.

Girone A

Albissola-Pistoiese 1-3

Novara-Pro Patria 0-1

Olbia-Alessandria 0-0

Piacenza-Carrarese 2-1

Pisa-Pro Piacenza 3-1

Siena-Cuneo 1-1

Girone B

FeralpiSalò-Rimini 2-0

Giana Erminio-Ravenna 1-1

Gubbio-Fermana 2-0

Renate-Virtus Verona 0-1

Sambenedettese-Imolese 2-1

Südtirol-Triestina 2-0

Teramo-AJ Fano 2-1

Ternana-AlbinoLeffe 1-0

Vis Pesaro-Pordenone 1-2

L.R. Vicenza-Monza 3-0

Girone C

Potenza-Reggina 1914 1-1

