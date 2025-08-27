Pianificazione e strategie nel calcio giovanile, confronto a Milano tra SFS e Lega Serie A

Nel suggestivo scenario della Palazzina Appiani, all’interno dell’Arena Civica “Gianni Brera” di Milano, si è tenuto oggi il primo SFS Snack della stagione 2025/2026, intitolato “Pianificazione e strategie nelle categorie giovanili”, promosso da SFS e Lega Serie A, con il patrocinio del Comune di Milano, in occasione della Finale di Supercoppa Primavera 2025/2026 tra Inter e Cagliari.
L’incontro ha rappresentato un momento di confronto sui percorsi di crescita del calcio giovanile italiano, con particolare attenzione ai modelli organizzativi dei Club, alle competizioni internazionali e al ruolo delle realtà sportive al di fuori delle grandi metropoli.
I lavori sono stati introdotti dall’Amministratore Delegato di Lega Serie A Luigi De Siervo, che ha annunciato oggi l’introduzione di un importante premio dedicato ai giovani del massimo Campionato italiano, e dall’Assessore allo Sport, al Turismo e alle Politiche Giovanili del Comune di Milano Martina Riva, a testimonianza dell’impegno congiunto per la valorizzazione dei vivai e delle infrastrutture dedicate ai giovani calciatori.
“Ringrazio il Comune di Milano per l’ospitalità e il costante supporto – ha dichiarato De Siervo – come Lega Serie A abbiamo compreso quanto sia importante dare un’enfasi corretta anche alle nostre Finali Primavera, da qui la decisione di giocare nella splendida cornice dell’Arena. Ringrazio poi la FIGC e voglio fare un in bocca al lupo ai ragazzi per i Mondiali Under 20, l’auspicio ovviamente è quello di replicare quanto di buono fatto nelle ultime edizioni”.
“La Serie A deve mettere i giovani nelle condizioni migliori per sviluppare le proprie capacità, per questo è fondamentale che la qualità del calcio giovanile si mantenga ad un livello alto. A testimonianza del valore che Lega Serie A riconosce al talento, a partire da questa stagione assegneremo il premio “Rising Star of the Month” al miglior calciatore Under 23 di A alla fine di ogni mese”.
A seguire, il discorso di Gianluigi Buffon, Capo Delegazione della Nazionale maschile, e l’intervento di Maurizio Viscidi, Coordinatore delle Nazionali Giovanili FIGC, che ha approfondito il tema dello sviluppo delle competenze tecniche negli under14, ribadendo l’importanza di sviluppare i fondamentali nel percorso di crescita dei giovani calciatori.
Il panel “I successi lontani dalle metropoli” ha visto la partecipazione di Giovanni Carnevali (U.S. Sassuolo Calcio), Tommaso Giulini (Cagliari Calcio) e Saverio Sticchi Damiani (U.S. Lecce) moderati da Giada Giacalone (Sportitalia), con il contributo del Direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. I dirigenti hanno raccontato come Club di città non metropolitane siano riusciti a costruire percorsi virtuosi di valorizzazione del talento, diventando veri e propri modelli di riferimento per il movimento calcistico italiano.
La giornata si è chiusa con gli interventi istituzionali di Luigi De Siervo e Gianfilippo Valentini (SFS), che hanno rimarcato l’importanza di un lavoro condiviso tra Istituzioni, Club e partner per garantire al calcio giovanile un futuro sempre più competitivo e sostenibile.
“Questa giornata ha confermato quanto sia fondamentale costruire un sistema che sappia unire risorse – spiega Gianfilippo Valentini – competenze e passione. Con SFS, in vista dell’ottava edizione del Summit di novembre a Torino, vogliamo continuare a promuovere momenti di dialogo e condivisione, affinché il percorso dei giovani calciatori sia supportato da una rete solida e lungimirante.”
A conclusione del convegno, tappa importante di avvicinamento all’ottava edizione di SFS che si terrà il prossimo 18 e 19 novembre all’Allianz Stadium di Torino, i presenti hanno potuto assistere alla Finale di Supercoppa Primavera tra Inter e Cagliari, ulteriore testimonianza della centralità delle competizioni giovanili all’interno delle strategie di sviluppo del calcio italiano.