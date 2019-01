Pianigiani e l'importanza di battere lo Zalgiris

Simone Pianigiani si gode la vittoria dell'Olimpia Milano contro lo Zalgiris in Eurolega e non si nasconde: "Potrebbe essere una delle vittorie più importanti della stagione".

"Lo avevo detto prima della partita – ha osservato il coach di Milano nell'analisi a caldo dopo il match -, dovevamo tornare al successo, trovare un modo per farlo. E ci siamo riusciti, pur con tutti i problemi che abbiamo. Oggi siamo riusciti a non mollare mai".

"Abbiamo iniziato nella maniera migliore e chiuso nella maniera giusta – è stata l'analisi del tecnico nato a Siena -. Siamo riusciti a trovare buona continuità al tiro e abbiamo trovato forse una delle vittorie più importanti della stagione. Importante non tanto per la classifica, ma perché abbiamo dimostrato di poter competere e continuare a lottare in questa Eurolega nonostante le difficoltà".

SPORTAL.IT | 24-01-2019 23:05