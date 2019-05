Pianigiani: "La squadra ha tenuto di testa"

Il coach di Milano Simone Pianigiani ha commentato così la vittoria in gara 2 contro Avellino che pareggia sull'1-1 la serie: “Abbiamo fatto una buona gara, solida e presente, con l’attenzione giusta da parte di tutti nell’arco dell’intera partita. Qualche errore in attacco, in una gara come questa ci stava, avevo comunque chiesto ai ragazzi di mantenere lo stesso piano partita di gara 1, lavorando con più aggressività soprattutto in attacco, a rimbalzo dopo gli errori, per frenare il loro contropiede. Oggi c’era da controllare l’aspetto mentale, ci poteva stare partire sotto o subire un eventuale loro rientro, l’importante era non scomporsi, com’è stato stasera. Superato lo choc iniziale la gara è stata consistente, non basta ancora perché dobbiamo necessariamente alzare le percentuali riducendo gli errori, tante piccole cose che dobbiamo migliorare per vincere fuori casa".

"Siamo consapevoli di non essere la squadra che deve vincere rullando gli avversari, cambiare assetto in breve tempo non è facile, in assenza di Mike, e quindi dobbiamo crescere nella serie, attaccandoci ai valori che questi ragazzi hanno, superando i momenti d’angoscia, senza farsi prendere dall’ansia che questa maglia, durante i playoff, può portare", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 20-05-2019 22:57