Pianigiani: "Milano oltre le aspettative"

Il coach dell'Olimpia Milano Simone Pianigiani ha commentato così la vittoria sul Darussafaka in Eurolega.

"I miei giocatori hanno disputato una gara solida, abbiamo lavorato bene a rimbalzo contro questa squadra molto forte a rimbalzo offensivo, rispettato il piano partita. Abbiamo fatto qualche errore nel primo tempo, siamo rimasti sempre in partita, costruendo buoni tiri e creando un gap importante nel finale, riuscendo a non rischiare con una squadra di fatto nuova, non è semplice in questo momento e quindi sono molto contento per questo", le parole riportate da Sportando.

Un bilancio dell'avventura europea: "Calendario alla mano e guardando le nostre avversarie devo dire che la strada è lunga, abbiamo anche perso Gudaitis e quindi non sarà facile. Essere oggi al 50% di vittorie è comunque un ottimo risultato, oltre le aspettative visti anche i tanti problemi che abbiamo affrontato. Questo momento è per noi anche un’occasione per valutare il nostro carattere, momenti che contraddistinguono i grandi giocatori ed i grandi club. Le motivazioni extra ci sono, non pensiamo ai playoff ed alla classifica, continuiamo sulla nostra strada, passo dopo passo sperimentando e sfruttando tutte le energie a disposizione".

SPORTAL.IT | 08-02-2019 23:20