Pianigiani: "Non avevamo alternative"

L’Olimpia Milano vince ad Avellino e porta la Scandone alla bella. Simone Pianigiani tira un sospiro di sollievo e si complimenta con i suoi giocatori. “E’ stata una partita solida, siamo stati lucidi nelle scelte – dice il coach biancorosso -. Non c’erano alternative per poter arrivare a gara5. Un plauso a tutti i miei giocatori, che sono stati bravi nel cogliere l’opportunità di tenere la serie aperta”.

“Noi adesso favoriti – aggiunge Pianigiani -? Nulla deve essere dato per scontato perché incontri come questi esaltano chi scende in campo”.

SPORTAL.IT | 24-05-2019 23:16