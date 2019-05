Pianigiani non ha apprezzato l'arbitraggio

Pur non nominandoli mai, è chiaro che Simone Pianigiani non è soddisfatto del comportamento degli arbitri: “Ci sono tante cose che non mi sono piaciute, e non parlo solo dei miei giocatori – ha detto – Credo ci siano stati molti errori, non solo da parte dei miei giocatori. Il quarto fallo di Brooks e non di Thomas ha pesato molto”.

Il coach dell'Olimpia pensa alla prossima sfida, quella chiave di venerdì, sempre al Forum: "Ora bisogna trovare le energie per vincerne una, poi speriamo di crescere nel corso della serie, un po’ come accaduto con Avellino".

SPORTAL.IT | 29-05-2019 23:33