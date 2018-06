Pianigiani pensa già al prossimo obiettivo

Il day-after è dolcissimo, ma per un vincente come Simone Pianigiani la gioia per un trionfo non può durare troppo a lungo. L’ex ct della Nazionale ha riportato lo scudetto a Milano, ma il tricolore numero 28 sembra poter essere solo il primo di un lungo ciclo, con un obiettivo ben preciso: “Guardo i ventotto scudetti in bacheca e penso alla terza stella. Non metto però un limite temporale, io devo pensare alla quotidianità e alla progettualità, rivincere è difficilissimo, ma Milano non succede da tempo immemore di vincere due scudetti. Milano è la storia del basket, una piazza che regala stimoli nuovi ogni giorno” ha detto Pianigiani a margine dei festeggiamenti che si sono svolti al Forum. Per l’esattezza, i titoli 'in serie' non si vedono a Milano dal triennio 1985-'87.



Nel bilancio della stagione Pianigiani rivaluta anche il percorso in Europa: "È stata una stagione stressante, ma anche una delle migliori degli uiltimi 20 anni grazie ai successi in Supercoppa e in campionato. In Eurolega nessuno ci ha snobbato, abbiamo ottenuto il rispetto di tutta, ma abbiamo la consapevolezza di poter far meglio.. L'Olimpia è una cosa grande, dobbiamo ripartire con il desiderio di non farci riprendere".

SPORTAL.IT | 16-06-2018 21:50