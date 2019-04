Pianigiani: "Problemi? Tutte st...ate"

Il coach dell'Olimpia Milano Simone Pianigiani ha commentato così in sala stampa la sconfitta contro l'Efes a Istanbul: "Abbiamo sofferto le qualità di Anadolu Efes, il loro pick & roll, la loro abilità palla in mano. Con i nostri lunghi non siamo stati abili nelle letture del pick & roll. Il terzo quarto ci ha ucciso, e nei momenti cruciali abbiamo sbagliato dei tiri aperti che potevano fare male. Ci abbiamo provato, giocando un ottimo primo tempo", sono le parole riportate da Sportando.

Pianigiani si è innervosito riguardo a voci su presunti problemi nello spogliatoio: "Sono stronzate. Devo commentare voci di giornali stranieri sul nostro spogliatoio? Ho avuto sei giocatori in doppia cifra, ci siamo giocati i playoff per tutta la stagione. I nostri problemi non sono nello spogliatoio, ma si riferiscono all’infortunio di Arturas Gudaitis, ai tre mesi di stop di Nemanja Nedovic".

SPORTAL.IT | 04-04-2019 21:50