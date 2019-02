Pianigiani si difende: "Scelte obbligate"

L'avventura dell'Olimpia nelle Final Eight di Coppa Italia, in corso di svolgimento a Firenze, è terminata ai quarti di finale (eliminata dalla Virtus Bologna). Pianigiani commenta così la brutta prova della sua squadra: "Siamo dispiaciuti, abbiamo sbagliato troppo in tanti: errori al tiro banali, ai liberi, da sotto e troppo nervosismo. È la prima volta in 40 partite che abbiamo una serata così".

Sulla scelta di non convocare Tarczewski e Nedovic, entrambi reduci da lunghi infortuni, oltre a Bertans per turnover: "Le scelte? Erano oggettivamente abbastanza obbligate. Kaleb ha fatto ieri il primo vero allenamento, ancora con la protezione alla mano e senza avere una protezione agonistica: Ha bisogno di avere qualche allenamento in più. Nedovic domenica ha giocato 12 minuti, forse oggi ne poteva fare 15, ma avrei messo in difficoltà la squadra. Per Bertans ho preferito avere un playmaker in più, vista la situazione di Cinciarini".

SPORTAL.IT | 15-02-2019 07:35