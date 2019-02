Pianigiani svela il segreto della vittoria su Maccabi

Simone Pianigiani si gode l'importante vittoria dell'Olimpia Milano in Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv, ma non vuole sentir parlare di tabelle playoff.

"In questo momento non guardiamo la classifica – garantisce nel dopogara del Forum -. Volevamo migliorare, fare un passo avanti, e ci siamo riusciti. Non guardiamo il calendario, dobbiamo guardare in casa nostra. I nostri giocatori oggi hanno mostrato voglia di competere, è molto importante".

La situazione in Eurolega, comunque, inizia a sorridere sempre più: "Siamo un una buona posizione, ma la cosa che più mi è piaciuta arriva dalle risposte dei miei giocatori. Nel primo tempo siamo stati bravi a trovare le risposte giuste, nonostante i problemi fisici che abbiamo avuto. I recuperati sono andati bene, anche Nedovic ha dato un grande contributo, oltre a Tarczewski che è stato fondamentale".

"A loro serve sicuramente un po' di tempo in più per migliorare, ma in questa situazione abbiamo giocato una partita importante. Ci piace sottolineare l'attitudine e la voglia dimostrata in questa partita", conclude il coach delle Scarpette Rosse. E forse proprio questo è stato il segreto della sua Olimpia.

SPORTAL.IT | 21-02-2019 23:30