Piatek adesso rischia: potrebbe finire ancora in panchina

Per Krzysztof Piatek la gara con il Genoa è ovviamente piena di significati perché è stata un’intuizione del presidente dei liguri, Enrico Preziosi, a portarlo in Italia. Ma non è detto che sabato sera, al ‘Ferraris’, il tecnico del Milan, Marco Giampaolo, decida di mandarlo in campo fin dal primo minuto.

Il traballante abruzzese potrebbe replicare la scelta fatta a fine agosto, in occasione della gara casalinga vinta dai rossoneri con il Brescia, quando il polacco venne schierato soltanto nell’ultima mezz’ora, o poco più, dopo avere preso il posto di un André Silva che aveva tra l’altro già la valigia in mano. E’ stato il primo successo in campionato dei meneghini, capaci di ripetersi solo a Verona, pochi giorni dopo, grazie a un rigore trasformato proprio da Piatek. Poi sono arrivati giorni duri, di sconfitte.

Giampaolo si aspetta di più dall’ex genoano, lo ha detto chiaramente. "Prima della gara di Torino era giustificato, perché non ha avuto tante occasioni per segnare. Col Torino invece ne abbiamo avute diverse, quindi non si possono giudicare allo stesso modo tutte le partite" aveva spiegato prima della partita con la Fiorentina, nella quale peraltro l’attaccante è restato a bocca asciutta.

"Piatek? Chi gioca al Milan come titolare o chi firma un contratto con questa squadra non deve temere la concorrenza, parlo per tutti. Qui la concorrenza ci deve essere e i giocatori non devono essere sicuri del loro posto" il concetto invece espresso da Paolo Maldini, bravo nel captare qualche malumore del calciatore.

Anche la cabala non sembra aiutare Piatek. "I miei compagni hanno scherzato con me nello spogliatoio dicendomi ‘Perché questo 9? Cambialo’, ma ho sempre voluto giocarci".

Al di là della scaramanzia resta l'attesa per quanto dirà Giampaolo venerdì nel presentare l’incontro con i rossoblù: difficile si sbilanci sull’undici titolare ma forse si capirà di più su chi manderà in campo fin dall’inizio contro la squadra di Andreazzoli.

