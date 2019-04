Piatek-Cutrone, coppia in sintonia pure sul web

Il nuovo modulo non convince del tutto, la coppia d’attacco sì. O, quantomeno, con la prestazione offerta contro l’Udinese Krysztof Piatek e Patrick Cutrone hanno dimostrato di poter convivere in campo e di non dover essere necessariamente alternativi uno all’altro. In un Milan a corto di idee e qualità in fase di creazione di gioco, avere due attaccanti centrali con uno sviluppato senso del gol, in fondo, può essere una buona idea per capitalizzare le poche occasioni che si vengono a creare.

SUBITO IN GOL. All’esordio insieme dal 1’ per la prima volta, la coppia composta da Piatek e Cutrone non ha sfigurato, confezionando praticamente da sola la rete che ha portato in vantaggio i rossoneri. Un gol che è anche l’esempio dei movimenti che i due attaccanti dovrebbero abitualmente fare quando si trovano in campo contemporaneamente: Piatek ad occupare il centro dell’area, Cutrone a svariargli intorno, nel tentativo di disorganizzare la difesa avversaria. Nell’occasione dell’1-0, il prodotto del vivaio rossonero è stato bravo a gestire un pallone sulla sinistra e poi a calibrare un cross a ridosso dell’area piccola per il compagno di reparto, che da quella posizione ha ampiamente dimostrato di poter essere letale. L’azione è anche la dimostrazione dell’ottimo rapporto tra i due, un feeling che, dopo l’incontro, è stato mostrato anche sul web.

IL TWEET. Dopo la gara, infatti, Piatek ha ringraziato il compagno su Twitter. “Grazie per il tuo assist fantastico, Patrick Cutrone – ha scritto il polacco sul suo account – La prossima volta ci darà tre punti”. Immediata la risposta del giovane attaccante: “Grazie Krys”. Starà ora a Gattuso stabilire se ci sarà una prossima volta: se Paquetà non dovesse recuperare in tempi brevi dall’infortunio subito ieri, il tecnico potrebbe scegliere di rinunciare al trequartista e tornare al 4-3-3. In alternativa, potrebbe essere Calhanoglu a occupare a occupare lo spazio dietro le punte nel 4-3-1-2 visto ieri a San Siro.

