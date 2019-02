Piatek e la sua missione: 'Milan ti porto in alto'

Krzysztof Piatek sta trascinando il Milan verso l’obiettivo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

L’attaccante ex Genoa ha rilasciato un’intervista al quotidiano polacco Przeglad Sportowy: “Spero che il Milan torni grande grazie a me. Con Paquetà ci capiamo al volo, sa come voglio la palla. Ho lasciato la Polonia quando mi sono sentito pronto per affrontare tutte queste sfide”.

Sul gruppo rossonero: “Si è creato un bel gruppo. Mi sento molto a mio agio con quelli con cui mi siedo a tavola durante i pasti, cioè Calhanoglu, Bakayoko, Paquetà, Kessie, Rodriguez e Borini. Abbiamo creato una vera squadra”.

SPORTAL.IT | 19-02-2019 23:25