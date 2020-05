Piatek-Fiorentina: la formula dell'affare

Stando a quanto riferisce 'La Nazione', Krzysztof Piatek potrebbe tornare in serie A per vestire la maglia della Fiorentina. Nei giorni scorsi Pradè ha parlato con la Sampdoria di Linetty e l'entourage del centrocampista, lo stesso dell'attaccante, ha proposto anche l'ex Milan.

Il giocatore non è soddisfatto dell'esperienza all'Herta Berlino e sarebbe ben contento di tornare in Italia. La formula per rendere concreta l'ipotesi è quella del prestito oneroso anche biennale con riscatto obbligatorio da saldare nel 2022.

SPORTAL.IT | 31-05-2020 09:41