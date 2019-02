Piatek: "Grande gruppo con 6 rossoneri"

Krzysztof Piatek in un'intervista a Przeglad Sportowy ha rivelato di essere "entusiasta" dell'ambiente trovato a Milanello: "Si è creato un bel gruppo, Paquetà sa come voglio la palla, ha grandi capacità tecniche. Il meglio però lo do con quelli con cui mi siedo a tavola durante i pasti, cioè Calhanoglu, Bakayoko, Paquetà, Kessie, Rodriguez e Borini. Abbiamo creato una vera squadra…", ha scherzato l'attaccante polacco.

Sul grande avvio della sua avventura al Milan: "Se avessi tutte le qualità di cui parlano i giornali, sarei il miglior giocatore della storia. Spero che il Milan torni grande grazie a me e che un giorno sarò davvero degno di quei paragoni. A mio avviso certe copertine sono esagerate. Prendo solo una parte di quelle lodi. Sono soddisfatto dei gol, non del fatto che grazie a loro ho trovato le copertine".

SPORTAL.IT | 20-02-2019 09:05