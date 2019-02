Piatek infallibile, il Milan non si ferma più

Terza vittoria consecutiva in campionato per il Milan e sesta su nove partite di un 2019 finora straordinario per la squadra di Gattuso, sconfitta solo nella finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus. Nell’anticipo del venerdì della 25a giornata i rossoneri spazzano via l’Empoli salendo a quota 45 punti: quarto posto saldo e un solo punto da recuperare sull’Inter, che domenica sarà impegnata sul campo della Fiorentina. Il tutto a meno di un mese dal derby del 17 marzo, ultimo impegno prima della sosta per gli impegni della Nazionale. Manca ancora tanto tempo alla sfida della Madonnina, ma questo Milan può guardare al futuro con fiducia visto l’ottimo livello raggiunto come gioco, condizione atletica e autostima.

Intanto, il prossimo impegno si chiama Lazio nella semifinale di andata di Coppa Italia in programma martedì. Meno di una settimana dopo l’esaltante prova di Bergamo sono ancora tanti i giocatori del Milan a distinguersi, su tutti i nuovi Paquetà e Piatek, decisivi per la risalita del nuovo anno, ma anche un ritrovato Calhanoglu. Nel conto dei rossoneri tre gol e due reti annullate dal Var, ma quasi tutte le emozioni sono arrivate durante la ripresa, dopo che nel primo tempo il Milan, pur partito bene, aveva perso via via brillantezza nella manovra contro un Empoli che ha timidamente provato a non limitarsi a difendere.

Così, annullato dal Var il vantaggio firmato da Paquetà al 10’, per fuorigioco del brasiliano su cross di Rodriguez, a sbloccare la partita dopo due bei guizzi di Castillejo è stato al 5’ della ripresa Piatek, su gran assist di Calhanoglu: per il polacco settimo gol in sei gare con il Milan e quinta partita consecutiva a segno. Rotti gli argini è stato tutto facile per i giocatori di Gattuso, che hanno trovato il raddoppio due minuti dopo con Kessié, autore di un bellissimo pallonetto su assist dell’ottimo Castillejo, che trova poi la meritata soddisfazione personale al 22’ su cross di Conti. Gattuso concede la standing ovation a Piatek, Paquetà e Bakayoko, si rivede Biglia dopo tre mesi e nel finale gol annullato dal Var a Borini per fuorigioco di Cutrone.

SPORTAL.IT | 22-02-2019 22:35