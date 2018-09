Piatek, la Juventus è già in pole position

L'impatto di Krzysztof Piatek sul massimo campionato di calcio italiano è stato impressionante. Grazie ai sei gol, segnati nelle prime cinque gare di Serie A, l'attaccante del Genoa è nella storia del calcio italiano. Per trovare un avvio così importante, bisogna tornare a Zico (sei gol con l’Udinese nel 1983), Zarate, con la Lazio nel 2008, e Nyers, nel lontano 1948 con la casacca nerazzurra. L’unico a far meglio è stato Hansen (sette reti) nel 1949.

Se si considerato i quattro gol segnati in Coppa Italia, il bomber polacco è già a quota 10 gol stagionali (nessuno è andato ancora in doppia cifra di reti in tutta Europa).

Numeri straordinari che hanno attratto l'interesse di diversi club. La Juventus, sempre molto abile a scovare nuovi talenti, si sarebbe già mossa per intavolare i primi discorsi con il Genoa. Marotta e Paratici puntano a bruciare la folta concorrenza e portare Piatek in bianconero in tempi rapidi. Al momento, come svela la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero stati solo dei primi contatti.

Juventus in pole position ma non solo. Anche Inter e Milan, entrambe alla ricerca di un attaccante, sarebbero alla finestra, pronte a farsi avanti per il polacco. Attenzione anche alle big europee. Le sue super prestazioni sono ormai note in tutta Europa e sarebbero diversi i top club intrigati dal nome nuovo del calcio italiano.

Il Grifone ha un contratto garantito con Piatek fino al giugno del 2022. La scorsa estate, il patron del Genoa Preziosi ha sborsato circa cinque milioni di euro per portarlo alla corte di Ballardini. Al KS Cracovia, in quattro anni, ha segnato 32 reti in 63 gare ufficiali. Non sarà facile strapparlo al Genoa. Preziosi sa come vendere i suoi diamanti.

SPORTAL.IT | 28-09-2018 08:05