Piatek: 'Milan il mio sogno da sempre'

L’ultimo numero 19 del Milan, Leonardo Bonucci, non ha avuto vita lunga in rossonero. Logico che Krzysztof Piatek punti a scrivere un capitolo ben diverso dopo la firma che gli ha cambiato la carriera.

Sei mesi fa il polacco era uno sconosciuto, ora dopo una raffica di gol con il Genoa ecco l’approdo in rossonero con il compito di far dimenticare Gonzalo Higuain.

Presentato alla stampa, Piatek non ha nascosto la propria emozione: "Il calcio è così, è inaspettato. Mi aspettavo che dopo aver segnato 13 gol altri club si sarebbero interessati a me, anche se non mi aspettavo fosse proprio il Milan, la squadra per cui tifavo da ragazzo”.

L’ex rossoblù poi entra nel dettaglio della foto che sta girando nelle ultime ore, che lo ritrae bambino con la maglia del Milan: “Quella foto è vera, essere seduto qua vicino a grandi leggende come Maldini e Leonardo è un grande onore. Spero di poter far vedere il mio talento in ogni partita. Potrei dire qualsiasi cosa qui, ma tutto si deciderà sul campo".

Una battuta anche sul suo nuovo partner d'attacco: "Cutrone? Voglio giocare insieme a lui e fare tanti gol per il Milan".



SPORTAL.IT | 24-01-2019 15:10