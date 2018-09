Piatek non crede al Barcellona

L'attaccante del Genoa Krzysztof Piatek, in un'intervista a Sky, è incredulo quando gli riferiscono che il Barcellona è interessato a lui: "Non so se sia vero l'interesse del Barcellona, penso di no, ma molti ne hanno parlato. Non sono il nuovo Lewandowski, perché io gioco nel Genoa e lui nel Bayern".

La punta del Grifone è la sorpresa di questo inizio campionato: "Non ci sono segreti, lavoro duramente in ogni allenamento e faccio quello che mi dice il mister. Non so perché mi chiamano il pistolero, forse perché ho ideato la mia esultanza. I giocatori polacchi della Samp mi hanno parlato di Genova e ho capito che sarebbe stato fantastico vivere in questa città".

SPORTAL.IT | 21-09-2018 13:35