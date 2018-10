Piatek pensa al Genoa. Per ora

Superata la pausa delle nazionali, dove ha trovato il primo gol con la Polonia, Krzysztof Piatek vuole continuare a segnare con la maglia del Genoa.

Compito difficile, visto che la prima partita sarà contro la Juventus all’Allianz Stadium. A difendere la porta bianconera potrebbe esserci Mattia Perin e non il connazionale Wojciech Szczesny: “Chi preferirei avere come avversario? Conosco Szczesny perchè ci ho giocato in nazionale, mentre Perin non lo conosco bene ma nonostante tutto dico Wojciech”. Ha dichiarato l’attaccante polacco ai giornalisti presenti al Genoa Museum and Store.

“Io punto sempre a migliorarmi – ha continuato Piatek – e ogni volta che scendo in campo punto a fare gol per la squadra. Sono pronto a segnare anche allo Stadium. Quando ho una chance e stiamo giocando bene sono sempre pronto”.

Non poteva mancare una domanda sulle insistenti voci di mercato: “Ora sono al Genoa e sono concentrato solo a fare bene qui, anche perchè abbiamo molte partite da giocare e siamo solo all’inizio della stagione. Per il futuro vedremo quali opportunità si presenteranno”.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 19:30