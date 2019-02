Piatek: Perinetti svela l'arma segreta del Milan

Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, con ‘Radio Rossonera’ è tornato alla cessione di Piatek al Milan.

“Montolivo non è mai entrato in nessun discorso – ha assicurato -. Di Bertolacci invece abbiamo parlato ma non c’è stata la possibilità. Anche le modalità del trasferimento erano complicate perché si tratta di un giocatore a scadenza e oltretutto non c’era la piena soddisfazione del giocatore”.

“Detto questo – conclude il dirigente del Grifone – il Milan aveva l’arma segreta, perché avendo dalla loro la volontà di Piatek a trasferirsi saremmo stati perdenti nel proseguire un eventuale braccio di ferro”.

SPORTAL.IT | 05-02-2019 20:40