Piatek-Preziosi, è stato amore a prima vista

Krzysztof Piatek sta continuando a segnare, la sua ultima vittima è stata il Parma, ed è già a quota nove reti in serie A.

L’attaccante polacco sta stupendo tutti ma non il suo presidente, Enrico Preziosi, che a Gianlucadimarzio.com ha dichiarato: “Era una sera come le altre e Giuffrida mi ha parlato di un attaccante polacco di nome Piatek e come faccio di solito gli ho chiesto di guardare qualche filmato”.

“Appena li ho visti – ha continuato il numero uno del Grifone – è stato amore a prima di vista. La trattativa? E’ durata pochissimo, il Craiova ci ha fatto una richiesta e noi l’abbiamo assecondata seguendo le nostre esigenze. E’ uno dei miglior attaccanti del mondo, non solo di Italia. Lewandowski? In prospettiva può diventare meglio, molto meglio”.

SPORTAL.IT | 08-10-2018 19:30