Piatek si confessa e parla del suo futuro

Piace a tutte le big italiane e non, dal Napoli – che è già arrivato ad offrire quasi 30 milioni di euro alla Juventus, ma il bomber polacco Piatek (che, come ha fatto sapere Boniek, si pronuncia Piantek) ha progetti molto ambiziosi sul suo futuro. A 23 anni ha conquistato la nazionale dove pure giocano attaccanti del valore di Lewandoeski e Milik e parlando al Corriere della Sera rivela: «Mi sento un po’ come Colombo: lui andava per mare, io viaggio con il gol in valigia. Il sogno di chi viene a Genova da giovane è che sia il trampolino per andare in una grande. Se continuo così posso arrivare in un top club europeo». Non dice italiano. Dice europeo, perchè lui sogna in grande anche se non segna più dal 7 ottobre, «ma è solo una casualità. Non esiste chi in Europa segna a ogni partita: i gol torneranno. Non gioco in uno dei club più forti d’Italia. Più facile far gol al Real Madrid o alla Juve, dietro hai una squadra che ti aiuta a segnare».

L’OBIETTIVO – Nove gol in 7 partite iniziali in A ma nessuna voglia di fermarsi: «Non lo immaginavo neanche, di essere capocannoniere. La stagione però è lunga, non mi posso accontentare. I gol servono, sono affamato, voglio farli e poi quelli segnati alla fine sono ancora più pesanti. Non mi ero dato un obiettivo, ma visto che ormai ci sono quasi confesso di pensare già alla doppia cifra. A questo punto spero più di 20 gol. Sto svezzando la mia carriera: il rischio altrimenti è rovinarla. Non volevo lasciare la Polonia senza la certezza di fare bene e poi magari tornare perché avevo fallito. Volevo diventare questo: un bomber. Avevo due anni la prima volta che ho iniziato a calciare. Non c’era granché da fare al mio Paese, Dzierzoniow. Il mio primo allenatore è stato mio padre, lui mi ha aiutato a diventare un calciatore senza mettermi pressione. Diciamo così: sono un giocatore costruito in casa, anzi per strada». Nessuno conosceva lui ma neanche lui conosceva nessuno: «Essere uno sconosciuto in fondo mi ha dato un vantaggio. Neanche io conoscevo i miei compagni del Genoa. Dopo che ho firmato ho acceso la Playstation e li ho cercati lì». Il sogno sportivo di Piatek è… «L’obiettivo è la Champions, voglio arrivare lì. Voglio ringraziare il presidente Preziosi che mi ha dato questa chance, c’è solo un modo di ripagarlo della fiducia e dell’investimento: fare tanti gol. Non deluderò: né lui né me».

SPORTEVAI | 17-11-2018 10:04