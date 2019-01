Piatek si salva dalla maledizione di Inzaghi

L’acquisto in casa rossonera del bomber polacco Krzysztof Piątek ha riacceso i cuori dei sostenitori milanisti, delusi dalla partenza di un calciatore importante come Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato solo l’ultimo di una lunga serie di calciatori che sono stati colpiti da quella che è stata definita da molti “La maledizione di Pippo Inzaghi”, uno dei grandi protagonisti della storia rossonera (memorabile la sua doppietta nella finale di Champions League contro il Liverpool ad Atene nel 2007).

Da quel momento però, tutti coloro che hanno avuto sulle spalle il numero nove hanno clamorosamenre toppato (ultimo in ordine cronologico Andre Silva, attualmente al Siviglia). E dire che quella maglia oltre che dai vari Destro, Lapadula e Matri è stata indossata da gente del calibro di Fernando Torres e appunto Gonzalo Higuain. Come mai il bomber polacco non potrà esserne colpito? Semplice, perché a dispetto di quello che tutti pensavano ha scelto di indossare la maglia numero diciannove, che fu un tempo di Mbaye Niang (la cui eredità pesa leggermente meno).

Curiosamente nello store ufficiale del Milan erano già pronte le maglie del nuovo attaccante, ma con sopra il numero nove. Toccherà adesso a Gennaro Gattuso trovare la quadra giusta e metterlo in condizione di segnare come ha fatto al Genoa, affinando magari anche la sua intesa con Cutrone. Piatek con ogni probabilità dovrebbe esordire a San Siro già nella sfida di sabato prossimo alle ore 20.30 contro il Napoli dell’amato ex Carlo Ancelotti.

SPORTEVAI.IT | 24-01-2019 10:39