Pickford para-rigori grazie alla borraccia

I tablod britannici hanno svelato il segreto dell’eroe dell’Inghilterra nell’ottavo di finale contro l’Uruguay, Jordan Pickford: l’estremo difensore della Nazionale dei Tre Leoni nella sequenza dei calci di rigori finali ha parato quello di Bacca grazie all’aiuto della borraccia.

Il suo preparatore atletico aveva scritto sul recipiente di plastica come e dove battono solitamente i rigori i tiratori colombiani. Per non farsi vedere, Pickford ha tenuto la borraccia nascosta in un asciugamano per tutta la durata dei rigori.

SPORTAL.IT | 06-07-2018 16:25