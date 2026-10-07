Al termine del Tre Valli Varesine Tom Pidcock ha accusato l'atteggiamento irresponsabile della polizia che ha causato il ritiro di Gloag e la caduta di Camprubí, compromettendo in parte anche la gara del britannico

Tre Valli Varesine amaro per Tom Pidcock, beffato in volata da Jarno Widar. A far infuriare il ciclista britannico di Pinarello non è stato però l’esito della corsa, ma quanto capitato ai suoi compagni di squadra durante la gara, caduti (con Gloag costretto al ritiro) per colpa di un atteggiamento irresponsabile della polizia presente. Nel frattempo il cannibale Tadej Pogacar, conclusa forzatamente la stagione, guarda già al 2027, che potrebbe iniziare in maniera inedita rispetto agli anni precedenti.

Widar beffa Pidcock al Tre Valli Varesine

Il Tre Valli Varesine si è chiuso con l’inaspettata vittoria di Widar, che si è imposto davanti a Pidcock e Jorgensen. Un successo arrivato al termine di una gara spettacolare ed entrata nel vivo a 30km dalla fine con i big che hanno iniziato a staccarsi dal gruppo. A staccarsi e a dare vita a una nuova fuga sono stati poi Pidcock, Jorgensen e Widar, con il 21enne belga della Lotto Intermarché che ha avuto la meglio sui due rivali in volata con uno scatto negli ultimi 300 metri.

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Pidcock denuncia: “La polizia ha fatto cadere i miei compagni”

La gara di Pidcock è stata però condizionata da un incidente avvenuto durante la corsa e che lo ha portato a interrompere la sua gara. Come raccontato dal britannico alla fine del Tre Valli e riportato da OAsport, i suoi compagni di squadra Marcel Camprubí e Thomas Gloag sono stati fatti cadere dalla polizia. Una situazione che ha reso furioso Pidcock, che ha denunciato quanto accaduto portando l’attenzione sulla sicurezza degli atleti: “Una moto della polizia stava percorrendo la corsa in direzione sbagliata e ha fatto cadere due miei compagni. In quel momento, beh, innanzitutto avrei voluto fermare la corsa. Io stesso ho smesso di correre ed ero furioso: i ragazzi stavano lavorando per me davanti e due di loro erano finiti a terra. Per fortuna Marcel Camprubi stava bene e ha potuto proseguire. Anche Tom Gloag alla fine stava bene, ma si è ritirato; ha qualche punto di sutura al ginocchio. Cose del genere non dovrebbero accadere”.

Pogacar cambia la preparazione per il 2027

Chi al Tre Valli non ha potuto esserci per difendere la vittoria della passata stagione è stato Pogacar, costretto a interrompere anticipatamente la sua stagione per via dell’infortunio rimediato durante la Vuelta. La fine anticipata del 2026 porta però Tadej a prendere in considerazione un cambio di programmazione in vista del nuovo anno, con la preparazione che – come svelato all’emittente slovena RTV – inizierà in anticipo e di conseguenza magari anche il 2027, con Pogacar che potrebbe decidere di arricchire il proprio palmares volando in Australia per il Tour Down Under: “Le prime settimane dopo l’infortunio sono state dure, ma ora sto già abbastanza bene. Posso andare in bicicletta, anche se la mia stagione è già finita. Mi prenderò un po’ di tempo per me, poi inizierò a guardare al 2027. Inizierò a lavorare prima del solito, un mese prima”.