Pier Silvio Berlusconi snobba Napoli-Bologna: il paradosso di Mediaset, neppure la Supercoppa vale Gerry Scotti

Senza Milan e Inter l'ultimo atto di Riad non ha lo stesso appeal per l'azienda di Cologno Monzese. La decisione dopo le semifinali: niente Canale 5 per Napoli-Bologna

Solo pochi giorni fa Pier Silvio Berlusconi aveva lanciato la sfida a Sky, Dazn e Rai auspicando la trasmissione in chiaro di una partita di Serie A su Canale 5, quasi a voler rinverdire i fasti di Premium. Ebbene, il paradosso è che per Mediaset neppure la finale di Supercoppa Italiana merita la rete ammiraglia. Senza Milan e Inter, Napoli-Bologna finisce per essere snobbata.

Napoli-Bologna snobbata da Berlusconi

Questa sera, alle 20:00, Napoli e Bologna si contenderanno la Supercoppa Italiana a Riad, nello stadio che ospita le gare dell’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Ma la finalissima del trofeo non merita la massima vetrina di Mediaset. Già, l’ultimo atto della competizione che ha registrato anche la partecipazione di Inter e Milan non andrà in onda su Canale 5, bensì su Italia 1.

Ciò a dimostrazione che l’evento non viene ritenuto da Pier Silvio Berlusconi all’altezza della Ruota della Fortuna, il programma condotto da Gerry Scotti che sta facendo le fortune del Biscione, al punto da riuscire a scardinare il primato nella stessa fascia oraria di Affari Tuoi, il format dei pacchi di Rai 1 guidato da Stefano De Martino.

La finale di Supercoppa non vale Gerry Scotti

Una volta archiviate le semifinali, Mediaset ha rotto gli indugi comunicando che Napoli-Bologna, ovvero le squadre che hanno vinto campionato e Coppa Italia, sarebbe stata dirottata su Italia 1.

Una decisione dettata dagli ascolti record de ‘La Ruota della Fortuna’, che, dunque, andrà regolarmente in onda su Canale 5 subito dopo il TG5, all’incirca verso le 20:35. Sui social molti tifosi hanno storto il naso e c’è chi è sicuro che la decisione dell’azienda di Cologno Monzese sarebbe stata diversa se in finale fosse approdata anche una sola tra Milan e Inter.

L’auspicio di Berlusconi sulla Serie A

In occasione della consueta conferenza di stampa di fine anno, Pier Silvio Berlusconi aveva espresso il desiderio di riportare la Serie A a Mediaset e più in particolare il posticipo della domenica sera in chiaro su Canale 5.

“Il sogno, in una delle prossime aste per i diritti della Serie A, sarebbe che ci fosse una partita in chiaro. Tra noi e la Rai voglio proprio vedere cosa succede. Sarebbe tosta, ma bellissimo avere una partita la domenica sera su Canale 5” aveva dichiarato Berlusconi. Che, nel frattempo, sfratta la Supercoppa Italiana. Per lasciare massima visibilità a Gerry Scotti.