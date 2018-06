Piero Ausilio conferma tutti

La data fatidica del 30 giugno è in arrivo e segnerà di fatto l’inizio del mercato in entrata dell’Inter, chiamata dall’Uefa a fare plusvalenze per 40 milioni entro quella data per poi concentrarsi sui rinforzi. In realtà un pezzo da 90 come Radja Nainggolan è già arrivato, ma il pensiero dei tifosi è rivolto alla paura di perdere qualche gioiello.

A partire da Mauro Icardi, sul quale però il ds Piero Ausilio si dice tranquillo: "Ha un contratto di tre anni, con calma faremo anche il rinnovo com'è giusto che sia, ma adesso abbiamo altre esigenze" queste le poche parole del dirigente nerazzurro a margine del primo giorno da nerazzurro di Nainggolan.

"L'entusiasmo dei tifosi? Non può non essere così. Nainggolan è un giocatore importante che è sempre stato determinante quando ha giocato a Roma. È un top. Perisic e Brozovic? Resteranno qui a giocare la Champions" ha aggiunto Ausilio sul futuro di altri due pezzi pregiati della rosa di Spalletti.

SPORTAL.IT | 25-06-2018 23:05