Il vicepresidente di Maranello non nasconde l'ammirazione per Kimi. "Le sue radici emiliane meriterebbero di vederlo sulla Rossa, ma la pressione per gli italiani è durissima".

Con quel cognome tanto pesante, inevitabile che anche ogni parola risulti di un certo peso. “Credo che alla nostra Scuderia servano fatti, non chiacchiere”. Lo dice Piero Ferrari, che della Ferrari è vice presidente e azionista con il 10% delle quote societarie. Uno che già per legame diretto di sangue (è pur sempre il figlio di Enzo) in un modo o nell’altro sa di avere sempre e comunque voce in capitolo, specie quando si parla della macchina che ha attraversato per intero la propria esistenza. Una macchina che da 18 anni non vince un titolo e che si appresta a vederlo fare a un ragazzino che di anni ne ha appena 20, e che la Scuderia s’è fatta soffiare da sotto al naso quando era già un prodigio nelle serie minori.

Sognando Kimi: “Le radici emiliane aiutano…”

Che Kimi Antonelli potesse diventare campione del mondo prima della Ferrari era un pensiero che non sfiorava la mente a nessuno quando (era il 2022) John Elkann arrivò a sostenere che entro il 2026 sarebbe arrivato un titolo a Maranello. “Quest’anno si sono viste cose buone e altre meno buone, ma tutti abbiamo il dovere di lavorare per raggiungere l’obiettivo che per primi i nostri tifosi sperano di poter festeggiare. Penso sempre a loro, alla pazienza che portano ogni stagione. Detto questo, ad Antonelli vanno fatti solo i complimenti per come ha saputo condurre la sua stagione”.

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Un emiliano su una Ferrari: per Piero, un destino già scritto. “Premesso che in ballo entrano tante circostanze, a cominciare dai contratti che ci sono da rispettare, è chiaro che da italiano sarei felicissimo di vedere un italiano al volante della macchina che porta il nome di mio padre e della mia famiglia. Lui stesso credo che ne sarebbe entusiasta, essendo nato a Bologna. Magari un giorno accadrà veramente, chi può escluderlo adesso?”.

Il paragone con Lauda (e perché è migliore di Max)

Sebbene nel nome Antonelli tradisca una familiarità evidente con Raikkonen, che rimane pur sempre l’ultimo pilota Ferrari in grado di conquistare il titolo iridato (19 anni orsono…), per Piero la somiglianza maggiore del pilota bolognese è piuttosto con Niki Lauda. “Si, mi ricorda molto Niki, e dal mio punto di vista credo si tratti di un complimento straordinario, ma meritatissimo.

Perché mi ricorda Lauda? Perché ha mostrato una maturità persino sorprendente, e proprio come fece l’austriaco a inizio carriera, anche Kimi non ha commesso errori gravi, evitando molti sbagli che l’inesperienza avrebbe potuto provocare. È un particolare che fa la differenza e che lo rende unico rispetto a molti suoi colleghi, incluso Verstappen, che è un fenomeno alla guida ma che nei primissimi anni di carriera commetteva tanti errori. Vederli duellare è veramente bello, ma mi piacerebbe che nel 2027 potessero inserirsi anche Leclerc e Hamilton”.

Antonelli, a sentire Piero, sarebbe piaciuto anche a Enzo. “Mio padre sapeva apprezzare l’istinto naturale per la velocità, accompagnato dalla lucidità nella gestione del mezzo meccanico. Qualcosa in cui Kimi ha mostrato di essere già un maestro. Va detto però che mettere un italiano al volante di una Ferrari significa esporlo a una pressione enorme: dopo la morte di Bandini, mio padre acconsentì solo a mettere sotto contratto Alboreto, e fu la classica eccezione”.

Un italiano con l’iride: Piero ricorda Ascari

Antonelli ad Austin (dove ha incontrato Victor Wembanyama, la stella dei San Antonio Spurs, al quale arriva a malapena all’altezza della vita…) potrebbe già chiudere i discorsi per ciò che riguarda il titolo. “Non lo so se accadrà in Texas, ma di sicuro il mondiale ce l’ha in tasca”, aggiunge Ferrari.

“Che effetto mi fa un italiano campione iridato? Ho vaghi ricordi di Ascari che nel 1953 vinse il campionato al volante di una nostra vettura, ma sarei ipocrita se non dicessi che avrei preferito che quest’anno il mondiale lo vincesse uno tra Charles e Lewis. Abbiamo il dovere di fare tutti qualcosa di più, perché un digiuno così lungo non è facile da accettare”. Il digiuno, per inciso, più lungo della storia del Cavallino Rampante. E chissà che un giorno non toccherà a Kimi diventare il vero profeta in patria…