Pietrangeli attacca, Panatta risponde: battibecco tra i due ex campioni e questa volta Sinner c’entra solo in parte

I due ex campioni del tennis protagonisti di un botta e risposta acceso ma comunque carico di ironia e, per una volta, Jannik Sinner non è l'oggetto del contendere

Botta e risposta quanto meno peculiare quello andato in scena nelle ultime ore tra due leggende del tennis azzurro come Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli, con il primo costretto a riparare a un’incomprensione che ha scatenato la reazione tra il serio e il faceto del secondo. Sinner? Beh, per una volta c’entra solo in parte.

Il pomo della discordia

Adriano Panatta e Nicola Pietrangeli si esibiscono in una diatriba a distanza dai toni e dai contorni anche leggeri e scherzosi. Una questione nata dall’intervista rilasciata a Repubblica e pubblicata su Il Venerdì in cui Panatta provava a tracciare un parallelo tra la propria affermazione al Roland Garros del 1976 e gli straordinari risultati raggiunti da Jannik Sinneroggi vittorioso a Parigi contro Shelton ai quarti – in tempi decisamente recenti.

Pietrangeli inviperito

Nel suo discorso al magazine di Repubblica, l’ex tennista romano deve aver omesso di nominare Pietrangeli, che si deve essere risentito a tal punto da sentirsi in dovere di rispondere a tono sulle pagine virtuali di Supertennis.tv. Nell’articolo-missiva firmato di suo pugno, l’ex campione nato a Tunisi scrive: “Carissimo Adriano, ma che ti succede? Affermi che la gente ti “rompe le palle con ‘sta storia che sono rimasto l’unico ad aver conquistato il torneo di Parigi“.”.

I puntini sulle i

“Annamo bene… per carità, – prosegue Pietrangeli – è vero che non sto bene e che sto più di là che di qua, però mi atterri così… e non è bello. Se mi levi pure i Roland Garros (sono due, i singolari. E poi ci sarebbero il doppio con Sirola e quello misto, giusto per dirlo alla famosa gente…) allora vuoi stravincere. Non me lo dovevi fare”, conclude Pietrangeli, che aggiunge anche un post scriptum: “Visto che ti annoi, ti mando il mio libro, e tu mandami il tuo”.

La risposta tutta da ridere di Panatta e i commenti dei tifosi

La risposta di Panatta non si è fatta certo attendere e, attraverso i propri profili social personali, ha ribattuto per le rime: “Leggo che Pietrangeli si è risentito perché in una intervista avrei detto che sono stato l’unico ad aver vinto il Roland Garros. Nicola guarda che ho detto o intendevo dire l’ultimo, non mi sono mica rincoglionito. Però ammazza quanto sei permaloso…Ti voglio bene”. Un post che ha scatenato i tifosi: “In Era Open sei stato l’unico! Nicò, stacce!”, scrive qualcuno e ancora: “È solo un rosicone!” attacca qualcun altro e poi c’è chi ironizza: “Strano, Pietrangeli in genere, è sempre così amabile nei giudizi sui tennisti!”, “Tranquillo, ci metterà una Pietrangeli sopra”, “che poi è strano, perché lui non è uno che si risente“.

