Pietrangeli, il compleanno del mito: 92 candeline per Nicola, ma Sinner gli ha appena tolto un altro record

Il campione è nato a Tunisi l'11 settembre 1933 e in carriera ha conquistato 48 titoli: l'incredibile serie vincente negli Slam "spezzata" dal rosso di San Candido a New York.

Pubblicato:

Rino Dazzo

Rino Dazzo

Giornalista

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non è ancora in condizioni ottimali e nelle ultime settimane ha dovuto affrontare un dolore terribile, la scomparsa del figlio Giorgio ad appena 59 anni. Nicola Pietrangeli, però, ha festeggiato comunque a modo suo il compleanno. La leggenda del tennis italiano e mondiale ha compiuto 92 anni. Un traguardo notevole, l’ennesimo di una vita spesa sempre a inseguire successi e a schivare i vincenti degli avversari e le polemiche. L’augurio più grande? Quello di poter presto tornare a seguire dal vivo la “sua” ragione di vita: il tennis.

Nicola Pietrangeli, il mito e la leggenda del tennis italiano

Nicola Pietrangeli è nato infatti l’11 settembre 1933 a Tunisi ed è stato per decenni il più vincente e stimato tennista italiano. Il suo palmares parla per lui. In carriera il vulcanico campione ha conquistato ben 48 trofei, di cui due Slam: i due tornei del Roland Garros vinti consecutivamente nel 1959 e nel 1960. Ma nella sua vita avventurosa e per certi versi romantica di soddisfazioni se ne è tolte a bizzeffe. I due successi più sentiti? I trionfi agli Internazionali d’Italia del 1957 e del 1961.

La vittoria della Coppa Davis nel 1976 con Panatta e Bertolucci

Talmente vincente, Pietrangeli, da aver continuato a inseguire affermazioni anche una volta smesso. Diventato allenatore, ha guidato l’Italia di Panatta e Bertolucci al trionfo, da capitano, nella Coppa Davis del 1976 in Cile. Una vittoria ottenuta nonostante discussioni, liti e controversie, durate anni e anni e forse non ancora del tutto placate. A Pietrangeli è stato dedicato anche un campo del Foro Italico, un tributo non da poco.

I record strappati da Sinner: l’ultimo di recente agli US Open

A lungo i record di Pietrangeli sono sembrati imbattibili. Poi è arrivato Jannik Sinner e qualcuno ha spesso giocato sulla presunta “gelosia” di Nicola nei confronti del giovane campione altoatesino. Se Pietrangeli si è “fermato” al terzo posto della classifica mondiale, Sinner infatti è arrivato fino alla posizione numero 1, recentemente persa a vantaggio di Carlos Alcaraz. Proprio Sinner, tra i tanti primati, ne ha sottratto recentemente un altro a Pietrangeli: battendo Auger-Aliassime nella semifinale degli US Open ha centrato la vittoria numero 87 in uno Slam, superando le 86 del predecessore.

Pietrangeli, il compleanno del mito: 92 candeline per Nicola, ma Sinner gli ha appena tolto un altro record Sinner come Pietrangeli, Jannik raggiunge la vetta della classifica delle vittorie azzurre in uno Slam: la top 5

