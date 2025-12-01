Pietrangeli, il “lato oscuro” del tifo per Sinner non risparmia neanche la morte: i messaggi al veleno sui social

La morte di Nicola Pietrangeli ha sconvolto il mondo del tennis italiano e internazionale, ma alcuni tifosi di Sinner non gli hanno perdonato i commenti degli ultimi mesi e sui social sono apparsi delle frasi odiose contro l’ex campione

La morte di Nicola Pietrangeli ha sconvolto il mondo del tennis, non solo quello italiano. Nel corso delle ultime ore sono arrivati messaggi di cordoglio da tutto il mondo, tutti hanno voluto ricordare il grande campione italiano, il primo del nostro paese a conquistare la vittoria di uno slam. Ma come spesso accade sui social c’è anche un lato oscuro, che non si ferma neanche davanti al lutto.

Il rapporto difficile tra Pietrangeli e Sinner

Il successo di Jannik Sinner nelle ultime due stagioni ha portato il tennis al centro del dibatto. Le grandi imprese del campione altoatesino che ha conquistato 4 slam ed è stato numero 1 del mondo hanno avvicinato allo sport tantissime persone. Ma con il successo, come spesso capita, arrivano anche le critiche. E le lodi a volte fanno meno rumore delle critiche, anche quelle bonarie. In più di una circostanza Pietrangeli, da grande “vecchio” del tennis italiano, è stato intervistato per commentare le gesta di Sinner e se molte volte non ha avuto che lodi per il giovane azzurro, qualche volta si è reso protagonista anche di qualche critica piuttosto pungente.

L’accusa de “Il Post”

A spiegare quello che è avvenuto tra Pietrangeli e Sinner ci ha provato oggi un articolo de Il Post dal titolo “Chiamate Pietrangeli”, che punta il dito proprio sul mondo dei media per spiegare quella che spesso è stata una polemica creata ad alte: “Nell’ultimo periodo per una parte dell’opinione pubblica, soprattutto la più giovane o profana del tennis, era diventato più che altro l’ex tennista che rimpiange i vecchi tempi e non tiene in considerazione Sinner e i suoi risultati. Era un ruolo costruito dai media, che a ogni vittoria di Sinner lo interpellavano alla ricerca di qualche dichiarazione pungente o maliziosa, a cui spesso davano grande risultato facendola emergere in mezzo alla grande ammirazione generale, e alle cose positive che lo stesso Pietrangelo diceva di Sinner. Ma il meccanismo era alimentato anche da un certo egocentrismo di Pietrangeli. Quindi stava al gioco e non faceva mancare la dichiarazione pungente e maliziosa”.

Il lato oscuro del tifo

Come spesso accade nel mondo dello sport, il tifo è un elemento essenziale. E Jannik Sinner si è costruito un seguito di fan caldo e appassionato, ma all’interno di un gruppo così vasto di persone c’è anche chi prende una direzione tutta sua. La gran parte dei tifosi dell’altoatesino nel corso delle ultime ore si è unita al cordoglio per la scomparsa di Pietrangeli, ha ricordato e celebrato il grande campione che ha reso popolare il tennis in Italia. Ma c’è anche un gruppo, decisamente minoritario va detto, che anche di fronte alla morte non ha resistito alla tentazione di ironizzare o addirittura di fare polemica. E così sui social sono comparsi anche messaggi velenosi e d’odio nei confronti dell’ex tennista azzurro che più per le sue gesta da tennista e da allenatore, ora rischia di essere ricordato come il “rosicone” dipinto dai media.