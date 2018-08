Pietro Iemmello, il nodo è l'ingaggio

40 gol in 67 partite con il Foggia. La società rossonera e i suoi tifosi sarebbero più che pronti a riabbracciare Pietro Iemmello.

L’attaccante, che ha già assaporato la serie A, andando in rete sia con il Sassuolo che con il Benevento, prende tempo. Anche perché vuole capire le mosse del club giallorosso, proprietario del suo cartellino.

Ma c’è un ostacolo ulteriore sulla strada del ritorno del bomber catanzarese in Daunia: l’ingaggio, non in linea con la categoria.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 04-08-2018 09:35