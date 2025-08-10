Pietro Lo Monaco: brutto incidente stradale, è in ospedale in condizioni serie

L'ex dirigente di Catania, Genoa e Messina ha perso il controllo della sua vettura ed ha riportato lesioni importanti in tutto il corpo

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mourinho – ai tempi dell’Inter – diceva di non conoscerlo (“Lo Monaco chi? Io conosco monaco di Tibet, Monaco di Montecarlo, Bayern Monaco, Gran Prix di Monaco… Se qualcuno vuole essere conosciuto parlando di me, deve pagarmi tanto”) ma Pietro Lo Monaco, ex dirigente di Catania, Genoa, Palermo e Messina (solo per citarne alcune), è una figura notissima e stimata nel mondo del calcio che ora trema dopo aver appreso che il 70enne dirigente sportivo ha avuto un brutto incidente d’auto.

Lo Monaco ha perso il controllo della sua auto

Lo Monaco, che attualmente stava dando una mano come consulente all’Enna per allestire la squadra per la prossima stagione di Serie D, è stato infatti coinvolto in un brutto incidente stradale nella zona di Palermo, come riferisce ViviEnna.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’ex dirigente, che è stato anche proprietario del Messina (il suo ultimo ruolo ufficiale è stato quello di Direttore Generale del Novara in Serie C fino al 28 novembre 2024, quando è stato sollevato dall’incarico), ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare, riportando diverse lesioni in tutto il corpo. Trasportato in ospedale, le sue condizioni sarebbero serie.

Il messaggio dell’Enna

L’Enna Calcio ha subito mandato il suo abbraccio a Lo Monaco, con un messaggio pubblicato sui propri profili social: “L’Enna Calcio in tutte le sue componenti tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al Direttore Pietro Lo Monaco, coinvolto nella giornata di ieri in un incidente stradale. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!”.

Il legame con l’Enna si spiega perché egli anni ’80 con quel club ebbe un trascorso sia da calciatore che da allenatore nell’Interregionale prima di intraprendere la carriera da dirigente.