Pilato e Tarantino, la vacanza post Mondiale si trasforma in incubo: bloccate e accusate di furto a Singapore

Rientro dalle vacanze da incubo per Pilato e Tarantino, bloccate a Singapore dopo essere state accusate di furto. Le due nuotatrici azzurre sono state poi liberate grazie all'intervento della Farnesina

Spiacevole disavventura per Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, che dopo i Mondiali di nuoto avevano deciso di trascorrere le proprie vacanze a Bali in Indonesia. Al momento di rientrare in Italia con un volo da Singapore le due nuotatrici azzurre sono state bloccate dalla polizia per il furto di alcuni oggetti in aeroporto, venendo liberate solo dopo alcune ore grazie all’intervento della Farnesina tramite il ministro degli esteri Antonio Tajani.

Pilato e Tarantino fermate per furto a Singapore: cos’è successo

Dopo i Mondiali di nuoto andati in scena a Singapore, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino hanno deciso di trascorrere qualche qualche giorno a Bali in Indonesia. Al termine della vacanza le due nuotatrici hanno fatto ritorno a Singapore dove avevano il volo prenotato per fare ritorno in Italia. All’aeroporto succede però in fattaccio: dopo aver sorpreso Tarantino infilare nella borsa di Pilato alcuni oggetti rubati la polizia è immediatamente intervenuta, mettendole in stato di fermo e requisendo loro il passaporto con l’accusa di furto.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Fondamentale l’intervento della Farnesina

Fermo che per fortuna è durato solo qualche ora, che alle due protagonista saranno probabilmente sembrate lunghe un’eternità. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, immediatamente è stata infatti allertata l’ambasciata italiana di Singapore e informato Paolo Barelli, il presidente della Federnuoto, e la Farnesina, che attraverso il ministro del esteri Antonio Tajani è riuscita a liberare Pilato e Tarantino – che nel frattempo erano stato trasportate in un hotel – dopo aver chiarito la situazione e le scuse delle due nuotatrici, che alla fine hanno dovuto fronteggiare un semplice avvertimento da parte delle autorità di Singapore

Fermate anche Bottazzo e Morini

Insieme a Pilato e Tarantino sono state fermate anche le compagne Anita Bottazzo e Sofia Morini, che si trovavano in vacanza con loro, interrogate e perquisite a loro volta dalla polizia, che ha esteso il blocco pure a loro, finché poi la situazione non è stata risolta e le quattro azzurre sono potute tornare finalmente in Italia.