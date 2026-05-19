Pilato e la famigerata intervista a Parigi, la rivelazione di Caporale: “Travolta dall’odio”. Ma Benedetta la evita ancora

L’intervista della giornata Rai alla nuotatrice durante le Olimpiadi di Parigi scatenò un’ondata di polemiche. La tarantina agli Assoluti di Riccione ha evitato il nuovo incontro

L’altro lato della medaglia. Capita che gli atleti si possano trovare a disagio nel corso di un’intervista o che una loro dichiarazione possa creare dei problemi. Ma a volte capita anche il contrario, cioè che a finire nei “guai” sia una giornalista come nel caso di Elisabetta Caporale. La sua intervista a Benedetta Pilato dopo il podio sfiorato alle Olimpiadi di Parigi 2024 è uno di quei casi. E ora a rivelare cosa è successo dietro le quinte è proprio la giornalista Rai.

La famigerata intervista alle Olimpiadi

Un’intervista che è rimasta nella storia delle Olimpiadi di Parigi. Benedetta Pilato rimane fuori dal podio dei 100 rana per un solo centesimo, una delusione enorme per tutti ma non per la giovanissima nuotatrice pugliese che nel corso dell’intervista Rai con Elisabetta Caporale scoppia a piangere. Le sue sono lacrime di gioia: “Ci ho provato fino alla fine. Ma sono lacrime di gioia, sono troppo contenta. E’ stato il giorno più bello della mia vita”. La giornalista Rai chiede un po’ stupita: “Ma veramente?”. Un commento che non piace ai tifosi italiani che si riversano sui social per attaccarla.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La rivelazione di Caporale: “Quanto odio”

Un’intervista diventata famosa o forse famigerata. Quella con Benedetta Pilato che ha scatenato un’ondata di polemiche e sulla quale la giornalista Rai, Elisabetta Caporale, torna ora nel corso della sua partecipazione al podcast Sportiva-Mente dei due nuotatori Lorenzo Zazzeri e Matteo Restivo: “Io sono rimasta scioccata dall’ondata di odio. Sono rimasta veramente colpita dall’odio, diffuso e violento. Io sui social non ci sto troppo. L’ho scoperto perché la mattina una mia collega mi ha scritto: “Io sto dalla tua parte”. Sono andata subito sui social per vedere cosa stava succedendo. Ho digitato il mio nome e ho scoperto che la gente in quel momento mi stava odiando. Benedetta mi ha detto che io non c’entravo niente e che le dispiace che io sia rimasta coinvolta. E questo mi ha rassicurato perché è la cosa che mi è dispiaciuta di più“.

Una difficoltà che la giornalista Rai si è portata dietro come ha rivelato sempre nel corso del podcast: “Non è stato facile gestire questa situazione. Il giorno dopo dovevo andare a fare le interviste alla marcia dove peraltro Stano è arrivato quarto per un secondo. Ho avuto un attimo di difficoltà. Mi sono detta di essere me stessa, la difficoltà è durata un attimo. E’ stata una cosa difficile da vivere ma l’ho superata”.

Il caso continua

Dalle Olimpiadi di Parigi sono passati quasi due anni ma Benedetta Pilato ha dovuto affrontare tante situazioni molto complicate. L’azzurra si è trovata a fare i conti con un vero e proprio scandalo la scorsa estate, quando di ritorno dai Mondiali di Singapore è stata fermata per un furto all’aeroporto. Una situazione che l’ha portata anche a subire una squalifica da parte della Federnuoto. E il ritorno in acqua agli Assoluti di Riccione, l’azzurra ha preferito evitare interviste e microfoni. A differenza degli atleti che si sono quasi tutti fermati nella postazione di Elisabetta Caporale, la pugliese ha tirato dritto finendo stavolta per essere lei nel mirino dei social. Forse quell’intervista ha pesato, o forse la tarantina in questo momento non vuole concedersi. Chissà se agli Europei di Parigi questa saga vivrà la sua conclusione.