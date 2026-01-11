Benedetta Pilato, squalifica terminata anche sui social: l’azzurra rompe il silenzio. Ceccon, sfida inedita in Australia

La nuotatrice pugliese, insieme alla sua compagna di squadra Chiara Tarantino, ha scontato la squalifica di 90 giorni dopo il furto di Singapore. E torna a essere attiva anche sui social. Ceccon debutta anche nel fondo

Benedetta Pilato è tornata, la squalifica di 90 giorni dopo il furto di Singapore è terminata. E l’azzurra ha deciso anche di rompere il silenzio social che si era imposta nel corso degli ultimi mesi. L’Italia del nuoto ritrova con la tarantina una delle sue stelle, e insieme a lei tornerà alle gare anche l’altra compagna di squadra coinvolta nel caso, Chiara Tarantino. Mentre Ceccon fa una scelta sorprendente in Australia.

Pilato e Tarantino: la fine della squalifica

Novanta giorni lontane dalle gare, Benedetta Pilato e Chiara Tarantino hanno pagato la loro bravata a Singapore. Il caso del furto in aeroporto che ha messo in subbuglio anche le istituzioni politiche italiane dopo i Mondiali di nuoto ha ricevuto una vasto eco e ha messo seriamente nei guai le due atlete italiane. Dopo un’indagine interna, la Federnuoto ha deciso di comminare a entrambe una squalifica di 90 giorni che si è conclusa 4 giorni fa e che ha impedito alle due nuotatrici di prendere parte agli Europei in vasca corta di Lublino.

Pilato rompe il silenzio sui social

Benedetta Pilato torna dalla squalifica e torna anche sui social. La nuotatrice pugliese è sempre stata molto attiva soprattutto sulla sua pagina Instagram con aggiornamenti quasi quotidiani soprattutto sulla sua vita lontano dalla piscina. Negli ultimi mesi però ha deciso di autoimporsi un silenzio dopo il caso Singapore: nessun post e nessuna comunicazione fino alla giornata di ieri quando ha pubblicato una serie di foto soprattutto riguardanti la sua vita privata con una didascalia criptica: “Può darsi che porti…”. E ha sorpreso anche la decisione di lasciare aperti i commenti al post, una scelta anche coraggiosa visto che quando è esplosa la sua vicenda, la giovanissima nuotatrice azzurra è finita in una vera e propria bufera mediatica con tanti commenti negativi che sono apparsi anche sul web. La reazione dei tifosi però in questo caso è di supporto con la speranza che il peggio sia alle spalle e che l’Italia torni ad avere una delle protagoniste più attese per le prossime stagioni.

Ceccon, scelta a sorpresa in Australia

Thomas Ceccon sembra avere un feeling speciale con l’Australia. Il nuotatore azzurro, oro ai Giochi di Parigi, ha trovato nel Down Under la sua seconda casa. Dopo l’esperienza di allenamenti (e di vita) della scorsa stagione, anche quest’anno ha deciso di tornare per un periodo in Australia per un periodi di allenamenti ma anche di vacanza. Thomas si è buttato a capofitto nell’esperienza cercando di immergersi a capofitto anche nel modo di vivere australiano. E per questo sorprende fino a un certo punto la sua decisione di gareggiare anche nelle acque libere. Il veneto ha infatti partecipato alla Pier To Pub una gara che si disputa a Lorne e che mette i nuotatori (circa 5000 iscritti ogni anno) di fronte a un percorso di 1,2 chilometri nell’oceano che va dal molo (Pier) fino al Lorne Surf Live Saving Club (conosciuto anche come pub) e l’azzurro non se l’è cavata male visto che ha chiuso al 38esimo posto complessivo.