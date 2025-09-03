Via all'inchiesta dopo il caso del furto di profumi nel duty free dell'aeroporto di Singapore: nei prossimi giorni le due nuotatrici saranno ascoltate, gli scenari

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Si avvicina il momento della verità per Pilato e Tarantino dopo il caso del furto di tre boccette di profumo all’aeroporto di Singapore. Mentre per la polizia locale non ci sarebbe un’unica responsabile, scatta l’inchiesta della Procura: ecco cosa rischiano le due nuotatrici azzurre.

Pilato-Tarantino: il giallo delle immagini

Ricostruiamo la vicenda: di ritorno a una vacanza a Bali insieme alle colleghe e amiche Anita Bottazzo e Sofia Morini, il 14 agosto Pilato e Tarantino hanno fatto scalo all’aeroporto di Singapore. E lì è successo il fattaccio, che ha richiesto l’intervento del ministero degli Esteri per favorire il rientro in Italia dopo ben cinque giorni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le videocamere di sorveglianza del duty free hanno inchiodato Chiara, mentre lasciava cadere tre boccette nella borsa di Benny. Esplosa la bomba, quest’ultima ha preso immediatamente le distanze da Tarantino attraverso un lungo post sui social (“Non ho avuto comportamenti inadeguati, starò più attenta alle persone di cui mi circondo”). Ma non sarebbe andata proprio così, secondo la polizia locale. Dall’analisi dettagliata del filmato, infatti, si evincerebbe che la 20enne tarantina non fosse estranea alla vicenda.

Scatta l’inchiesta della Procura: via agli interrogari

Le azzurre se la sono cavata con un ammonimento da parte delle autorità di Singapore, ma resta il danno di immagine arrecato alla Federnuoto. Lo ha evidenziato anche il ct Cesare Butini, che ha parlato di “fatto grave”. Intanto si muova la Procura dalla Fin che ha aperto un’inchiesta: nei prossimi giorni Tarantino, che non ha ancora ripreso a nuotare nel Centro federale Castagnetti di Verona, e Pilato saranno ascoltate, prima della decisione finale che sarà presa in tempi piuttosto rapidi per via degli impegni in vasca che richiedono allenamenti costanti.

Ma c’è un dettaglio sottolineato dalla Gazzetta dello Sport che non va trascurato: Chiara non intende passare come l’unica responsabile di quanto accaduto a Singapore.

Che cosa rischiano Chiara e Benny: gli scenari

Contemporaneamente Tarantino dovrà fornire la sua versione dei fatti anche alla Guardia di Finanza. La speranza della nuotatrice di Corano è che, avendo evitare la condanna e confessato tutto con tanto di scuse, possa venirne a capo solo con un richiamo senza così essere espulsa dalla Fiamme Gialle.

In merito all’inchiesta della Procura federale, la Rosea non esclude una squalifica a tempo da quantificare anche in base alla linea che adotteranno delle due atlete pugliesi in fase di interrogatorio. Il rischio è che entrambe possano saltare il prossimo appuntamento in calendario: gli Europei di vasca corta che si disputeranno in Polonia nel mese di dicembre.