Pilato e Tarantino, l’arresto a Singapore apre un caso: Chiara si cancella dai social, la FIN annuncia provvedimenti

Un episodio che rischia di mettere in subbuglio la nazionale italiana di nuoto: le due nuotatrici azzurre sono tornate in Italia solo grazie l’intervento della Farnesina, ma il caso non è ancora chiuso

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Ancora una volta Benedetta Pilato si prende le prime pagine dei giornali, ma stavolta non è per un’intervista della nuotatrice pugliese né per un’impresa in vasca. Anzi la stella del nuoto italiano avrebbe fatto volentieri a meno di questa pubblicità negativa dopo essere stata fermata all’aeroporto di Singapore per un presunto furto insieme alla compagna di nazionale Chiara Tarantino. E la sensazione è che la vicenda sia molto lontana dall’essere conclusa.

Pilato e Tarantino: cosa è successo a Singapore

Benedetta Pilato e Chiara Tarantino insieme ad altre atlete della squadra italiana hanno deciso di trascorrere le vacanze a Bali in Indonesia. Poi il ritorno a casa con un volo prenotato dall’aeroporto di Singapore. Ma allo scalo asiatico Chiara Tarantino sarebbe stata vista infilare nella borsa di Pilato alcuni oggetti rubati, la polizia interviene immediatamente fermando le due e requisendo il passaporto con l’accusa di furto. A sbloccare la situazione e a permettere il rientro in Italia ci pensa la “politica” italiana con il ministro degli Esteri Tajani che interviene per risolvere il caso.

Benny si proclama innocente, Tarantino scompare dai social

Una vicenda che ha fatto rumore nei media italiani e che è destinata a creare ancora maggiore attenzione nei prossimi giorni. La reazione di Benedetta Pilato è stata immediata con la pugliese che ha affidato la sua dichiarazione di innocenza in un lungo messaggio sui social, nel quale si evincono anche quelli che potrebbero essere elementi importanti su quello che è successo: “Da questa esperienza traggo insegnamenti importanti sulla prudenza, sulla responsabilità individuale e sul valore delle persone che mi circondano”. E sono proprio le ultime parole a sembrare un atto di accusa nei confronti della sua compagna di sventura Tarantino, con quest’ultima che avrebbe deciso invece di non rispondere e cancellare il suo account Instragam.

L’intervento della Federnuoto

Sulla vicenda è intervenuta anche la Federnuoto con un comunicato in cui ha annunciato anche l’intenzione di valutare eventuali provvedimenti nei confronti delle due atlete: “In merito alle notizie diffuse a mezzo stampa riguardanti Benedetta Pilato e Chiara Tarantino, la Federazione sottolinea che l’episodio è avvenuto al di fuori delle attività federali, durante un periodo di vacanza. I fatti sono stati chiariti dalle atlete con le autorità locali con il supporto dell’ambasciata italiana, stigmatizzando l’accaduto la Federnuoto si riserva di valutare attentamente la vicenda”. E anche dai gruppi sportivi delle due atlete (Polizia per Benedetta e Guardia di Finanza per Tarantino), potrebbero arrivare dei supplementi di indagine.