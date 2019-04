Pillastrini mette le mani avanti

Alla vigilia della partenza per Trieste, il coach della Pallacanestro Reggiana, Stefano Pillastrini, ha presentato il match alla stampa.

"Da quando sono arrivato a Reggio devo dire che abbiamo incontrato sempre squadre che arrivavano nel loro momento migliore – ha detto – partendo da Cantù, passando per Varese, Brindisi e anche Trento in ultima battuta. Ora ci tocca Trieste che sta vincendo ovunque. Non dobbiamo però demoralizzarci, anzi l’obiettivo è fare come fatto con Brindisi, dove siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Se guardiamo le squadre che stanno facendo bene, sono quasi tutte formazioni che si portano dietro un certo tipo di lavoro da diversi anni: l’Alma è una di queste. Sono solidi, con un sistema di gioco ben definito ed un contropiede micidiale. Giocano a ritmi alti, ma non per questo non difendono, anzi fanno dell’aggressività uno dei loro punti di forza. Inoltre, si sono ulteriormente compattati di fronte alle difficoltà societarie. Vinceremo se faremo una partita straordinaria, meritandocela sul campo e non certo aspettando regali da parte loro".

SPORTAL.IT | 12-04-2019 20:38