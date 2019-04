Pillastrini sa che la Virtus non può perdere

Il coach della Grissin Bon Stefano Pillastrini ha parlato prima del match contro la Virtus. "Partita importantissima, vogliamo dare risposte dopo un match non buono come quello di Trieste. Abbiamo tantissime motivazioni, è un aspetto che non è neanche da prendere in considerazione, lo do per scontato. Giochiamo contro una squadra che avrà una Final Four di Champions League tra qualche giorno e questo ne dimostra il valore dell’organico. Inoltre, se non vincono sabato saranno fuori dai playoff, quindi anche loro avranno tanta fame di vittoria".

"Il loro obiettivo sarà quello di saltare addosso agli avversari con grande aggressività. Dobbiamo fare la nostra miglior partita di questo campionato: abbiamo lavorato con questo obiettivo. In difesa dovremo coniugare consistenza e concretezza senza però sbilanciare troppo il nostro assetto. Inoltre, da due partite a questa parte i nostri approcci alla gara, nei primi cinque minuti, sono stati costellati di palle perse: dovremo migliorare questo aspetto perché ci condiziona per tutti i quaranta minuti. Infine, la nostra efficacia dipende molto dalla nostra solidità sotto i tabelloni ed è un aspetto che sicuramente farà la differenza. Sarà una partita che si giocherà e si vincerà più sulla consistenza che sui tatticismi".

