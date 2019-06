Pinamonti e Plizzari decisivi: Italia Under 20 ai quarti

L'Italia Under 20 accede ai quarti di finale dei Mondiali di categoria dopo la vittoria sulla Polonia, sconfitta per 1-0 al termine di una partita in cui risultano decisivi capitan Andrea Pinamonti (autore dell'unico gol della partita dal dischetto), ma anche Alessandro Plizzari con le sue parate.

Dopo un primo tempo piuttosto avaro di emozioni, Pinamonti si scatena con un destro che sfiora il palo ma soprattutto sblocca il risultato al 38': l'arbitro giudica falloso un mani in area di Steczyk e assegna il rigore, che il centravanti trasforma con il cucchiaio.

Prima dell'intervallo Scamacca fallisce il possibile raddoppio, poi nella ripresa la partita cambia completamente: è infatti Plizzari a vestire i panni dell'eroe, evitando i gol di Zylla, Skoras e Stanilewicz con altrettante prodezze.

L'Italia di Paolo Nicolato aspetta ora di conoscere il nome dei suoi avversari ai quarti di finale, che si disputeranno venerdì 7 giugno: saranno la formazione vincente tra Argentina e Mali.

SPORTAL.IT | 02-06-2019 20:03