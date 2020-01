Inter e Genoa hanno trovato un accordo per l'addio di Andrea Pinamonti al Grifone dopo sei mesi deludenti: il giovane attaccante di proprietà del club nerazzurro non resterà però a Milano, ma concluderà la stagione in prestito in un altro club di serie A.

Sulle sue tracce ci sono la Spal e il Parma, che sembra aver ormai abbandondato la pista Esposito. Più defilato il Cagliari, che sta per chiudere per Pjaca dalla Juventus. Lo riporta Sky.

SPORTAL.IT | 24-01-2020 08:45